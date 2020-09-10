العثور على جثة سيدة طافية بترعة محلة روح فى الغربية

عثر عدد من أهالي مدينة طنطا محافظة الغربية، اليوم الخميس، على جثة لسيدة في بداية العقد الخامس من عمرها طافية فوق مياه ترعة محلة روح وتُكثف أجهزة الأمن لتحديد هويتها.وتلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارًا من مدير مباحث المديرية بعثور أهالي قرية محلة روح على جثة لسيدة طافية بترعة مارة بالقرية.انتقلت قوة مباحث المركز لفحص البلاغ إذ تبيّن أن الجثة لسيدة ترتدي كامل ملابسها ويجري فحص الجثة لكشف هويتها ومعرفة الملابسات والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.حُرر محضرًا بالواقعة وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي وأخطرت النيابة لتباشر التحقيق.