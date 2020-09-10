الجيش اللبناني يسقط طائرة مسيرة إسرائيلية

أعلن الجيش اللبناني اليوم الخميس، إسقاط طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي بجنوب لبنان.وقالت قيادة الجيش عبر حسابها على "تويتر": "‏نحو الساعة 17:10 اخترقت طائرة مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية فوق بلدة عيتا الشعب، وقد أسقطها عناصر أحد مراكز الجيش على مسافة تبعد 200 متر من الخط الأزرق داخل الأراضي اللبنانية".