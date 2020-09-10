مقتل 6 داعشيين واعتقال 13 جنوب الموصل

أفاد مصدر عسكري بمحافظة نينوى العراقية اليوم، بمقتل ستة من عناصر داعش واعتقال 13 آخرين إثر انطلاق عملية تفتيش وتطهير إحدى القرى جنوب الموصل 400 كيلومتر شمال بغداد.وقال اللواء الركن إسماعيل المحلاوي إن قوات جهاز الأمن الوطني وبالتعاون مع القوات الأمنية، شرعت بعملية أمنية طالت قرية عين الحصان 60 كيلومترا جنوب الموصل على خلفية تسلل عصابات تنظيم داعش الإرهابي إلى داخل القرية، أسفرت عن قتل ستة دواعش واعتقال 13 داعشيا بينهم قياديين في التنظيم.وأضاف المحلاوي أن القوات الأمنية صادرت أسلحة وأعتدة كانت بحوزتهم، فضلا وجود عبوات ناسفة وصواريخ صادرتها القوات بالكامل.وتابع المحلاوي أن القوات فرضت حظرا للتجوال داخل القرية وشنت عملية تفتيش وتدقيق لسكان القرية بالكامل واعتقال الخلايا النائمة والمتورطين بتسلل هذه العصابات إلى ناحية القيارة جنوب الموصل.