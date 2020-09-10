الوطنية للانتخابات: إعلان نتائج المرحلة الأولى للنواب 1 نوفمبر

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، إجراء الانتخابات بالنسبة للمرحلة الأولى للمصريين في الخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 21، و22، و23 أكتوبر 2020.وتجرى الانتخابات في الداخل يومي السبت والأحد 24، و25 أكتوبر 2020 وتعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الأولى يوم الأحد 1 نوفمبر 2020.كما تجرى انتخابات الإعادة بالنسبة للمرحلة الأولى للمصريين في الخارج أيام السبت والأحد والاثنين الموافقين، 21، و22، و23 نوفمبر 2020، وتجرى انتخابات الإعادة بالداخل يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 23، و24 نوفمبر.وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية والنشر بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه الاثنين 30 نوفمبر 2020.