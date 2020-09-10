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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

عروض فنية موسيقية بثقافة القاهرة

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 06:10 م
ثقافة القاهرة
ثقافة القاهرة
ايهاب مصطفى
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة القاهرة، مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية، حيث عقد قصر ثقافة تحيا مصر بالأسمرات ندوة عن "ختان الإناث" للدكتورة كارولين نصر، مدير الإدارة الطبية بطرة، تحدثت فيها عن ختان الإناث بين الواقع والموروثات، بين واقع أليم وصعب يتمثل فى تفشي الجهل والمفاهيم المغلوطة عن ختان الإناث "طهارة البنات" والتي تنتشر في الأحياء الشعبية بصورة كبيرة، وينتج عنها العديد من المشاكل الزوجية للفتيات بعد الزواج، مع تعدد حالات الطلاق والهجر، والأخطر من ذلك تعدد حالات وفيات الفتيات بعد عمليات الختان نتيجة النزيف أو العدوى بأمراض فيروسية صعبة مثل التهاب الكبد الوبائي B وC، ثم دارت مناقشة مع عدد من الأمهات، استمعت فيها كارولين إلى موروثاتهم الفكرية التي تناقلتها الأجيال.

وقامت نصر بشرح وجهة نظر العلم والطب في موضوع ختان الإناث، وكيف أنه مرفوض تماما بالإضافة إلى وجهة نظر الدين الإسلامي والمسيحي، في رفضهم لكل ما يضر بصحة الفتاة والأسرة، وقد اختتمت الندوة بالإجابة على تساؤلات السيدات التي طرحت خلال الندوة.

وقدمت فرقة الموسيقى العربية بقصر ثقافة السلام، عرض فني قدموا خلاله مجموعة متنوعة من الأغاني والمقطوعات الموسيقية، بينما نظم نادي الأدب بقصر ثقافة مصر الجديدة ندوة قراءات حرة ونقد انطباعي لنصوص أعضاء ورواد النادي، أدار الندوة الشاعر هشام العربي سكرتير النادي، حيث ناقش رئيس النادي الشاعر محمد أبوالليف تفعيل ما أمكن من الخطط التي توقفت فترة جائحة كورونا مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، بجانب الاستماع لإبداعات الضيوف.

وفي إطار النشاط أونلاين، قدمت المكتبة الثقافية بألماظة ورشة من خامات البيئة لعمل رف من الكرتون، كما أعد قصر ثقافة مصر الجديدة، مسابقة ثقافية في أعمال الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل.

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