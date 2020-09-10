محافظ أسيوط يستقبل نائب رئيس جامعة الأزهر لبحث سبل التعاون

استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة اليوم الخميس، الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي بأسيوط، لبحث سبل التعاون المشترك في دعم المشروعات القومية والتنموية والتي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا ويجرى تنفيذها على أرض المحافظة وتفعيل المشاركة المجتمعية لجامعة الأزهر والاستفادة من الخبرات العلمية التي تذخر بها الجامعة في كافة التخصصات.في بداية اللقاء قدم محافظ أسيوط التهنئة للدكتور محمد عبدالمالك لتوليه منصب نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي بأسيوط مشيدًا بدور جامعة الأزهر في بناء الإنسان المصري ودعم خطط التنمية المستدامة تنفيذًا لرؤية مصر 2030، مؤكدًا على أهمية الاستفادة من الخبرات العلمية لأساتذة الجامعة وتفعيل دورها في المشاركة المجتمعية والمساهمة في المبادرات الرئاسية ودعم المشروعات التنموية التي تنفذها المحافظة في كافة القطاعات مشيرًا إلى الدعم الذي توليه المحافظة لفرع جامعة الأزهر وطلابها من خلال أعمال الرصف ورفع كفاءة الشوارع والطرق المؤدية للجامعة ومنظومة الإضاءة وتحسين المرافق والخدمات بها بالتنسيق مع كافة القطاعات.وتم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون الدائم والمستمر بين المحافظة وجامعة الأزهر لمواصلة مسيرة البناء والتنمية الشاملة واستغلال الخبرات العلمية بجامعة الأزهر في شتى المجالات.وأعرب نائب رئيس جامعة الأزهر عن دعمه الكامل لجميع مبادرات الوزير المحافظ لتطوير المحافظة والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الدعم الفني والاستشارات والمساهمة في مشروعات التنمية بالمحافظة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وخدمة المجتمع والبيئة كما قام بإهداء الوزير المحافظ نسخة من المصحف الشريف.