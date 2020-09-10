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الخميس 10 سبتمبر 2020 الموافق 22 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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«متآمر وأهبل».. فضيحة الجماعة الإرهابية فى فبركة الفيديوهات
الخميس 10/سبتمبر/2020 - 05:41 م
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استعرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرًا حول فبركة الإخوان فيديوهات من أجل صناعة مظاهرات وهمية.
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