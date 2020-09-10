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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيفانكا ترامب تتعهد بأخذ لقاح كورونا أمام مشاهدي برنامج تليفزيوني

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 06:00 م
إيفانكا ترامب
إيفانكا ترامب
وكالات
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تعهدت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأخذ لقاح كورونا أمام مشاهدي برنامج "ذي فيو"، بعد أن تحدتها مضيفة البرنامج جوي بيهار أن تقدم على هذه الخطوة.

وكانت بيهار قالت يوم الأربعاء إنها تشك في "ادعاءات" الرئيس الأمريكي بأن لقاح "كوفيد-19" سيكون جاهزا قريبا، مضيفة أنها ستأخذ اللقاح، ولكن بشرط أن تأخذه إيفانكا قبلها.

وردا على تحدي بيهار، كتبت إيفانكا في تغريدة: "اتفقنا سوف أحضر إلى برنامجكم للقيام بذلك".

وأضافت: "أنا أثق في قرارات إدارة الأغذية والعقاقير ويجب على جميع الأمريكيين أن يفعلوا ذلك. يجب أن يكون القضاء على هذا الفيروس على رأس أولوياتنا الجماعية".

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