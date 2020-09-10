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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

جيهان إسماعيل تستعد لتصوير فيلم «فرحة»

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 06:02 م
المخرجة جيهان إسماعيل
المخرجة جيهان إسماعيل
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تستعد المخرجة جيهان إسماعيل، لتصوير أحداث فيلمها الروائي الجديد "فرحة"، بطولة الفنان محمود فارس والفنانة نسرين يوسف.

وقالت المخرجة جيهان إسماعيل - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس - إنها أوشكت على الانتهاء من التحضيرات النهائية لبدء التصوير مطلع شهر أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أن الفيلم يتناول حياة المرأة في المناطق الشعبية، والتحديات التي تواجهها بحكم العادات والتقاليد في المجتمع المصري، وخاصة في مثل هذه المناطق.

"فرحة" من سيناريو وإخراج جيهان إسماعيل، والتي تهتم دوما بطرح قضايا المرأة، حيث سبق لها المشاركة في عدة مهرجانات دولية وإقليمية بفيلمها "فستان فرح" تحت إشراف المخرج الكبير علي بدرخان، وحصلت من خلاله على عدة جوائز.

وتدور قصة "فستان فرح" حول فتاة تدعى "مريم" جسدت دورها الفنانة نورا الفولي، والتي تعمل في أتيليه لتصنيع فساتين حفلات الزفاف، ومع تردد الزبائن من الفتيات لتصميم فستان الزفاف، يراود "مريم" حلم أن تكون مثلهن في يوم من الأيام، وهو ما يجعلها تفقد وظيفتها بسبب هذا الحلم.

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