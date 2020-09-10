تخفيض درجات القبول ببعض مدارس الثانوي العام والفني بالمنيا

وافق اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على تخفيض مجموع القبول بعدد من مدارس التعليم الثانوي العام والتعليم الفني (صناعي - تجاري - مزدوج) للعام الدراسي 2020 - 2021، نظرًا لوجود أماكن شاغرة ببعض المدارس، وتحقيقًا للمصلحة العامة للطلاب.وأوضح محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن مجموع القبول بالثانوي العام أصبح 240 بتخفيض خمس درجات عن الحد الأدنى المعتمد وهو 245 درجة، وذلك بالمدارس التالية، (شم البحرية الثانوية المشتركة) بمركز مغاغة، و(القيس الثانوية المشتركة، بردنوها الثانوية المشتركة، وبنى علم الثانوية المشتركة، والشهيد محمد القرني الثانوية المشتركة) بمركز بنى مزار، و(عنانى الثانوية المشتركة، وحلوة الثانوية المشتركة، وصالح يوسف الجارحى الثانوية) بمركز سما لوط، و(طهنشا الثانوية المشتركة، وزهرة الثانوية المشتركة، والحي السادس الثانوية بنات، وسليمان مبروك الثانوية المشتركة) بمركز المنيا، و(بني حسن الشروق الثانوية المشتركة) بمركز أبو قرقاص، و(نزلة البرشا الثانوية المشتركة، والروضة الثانوية المشتركة، والمحرص الثانوية المشتركة، والشهيد احمد صابر الثانوية المشتركة، والاشمونين الثانوية المشتركة، ودروة الثانوية المشتركة، وتندة الثانوية المشتركة، سيف الغربية الثانوية المشتركة، والشهيد محمد يوسف الثانوية المشتركة) بمركز ملوي، و(نزلة محمد سمهان الثانوية المشتركة، وأسمو العروس الثانوية المشتركة) بمركز دير مواس.كما تم تخفيض المجموع بمدارس التعليم الفني، حسب كل مدرسة ونوعيتها كالتالي، ملوي الصناعية بنين بمجموع من 216 إلى 215، وملوي الصناعية بنات من 227 إلى 224، وناصر التجارية بنين من 211 إلى 210، والمنيا الصناعية شرق النيل من 202 إلى 199، والمنيا الفنية المتقدمة التجارية من 228 إلى 210، وفصول ملحقة بمدرسة المنيا الثانوية الزراعية (صناعات غذائية) من 220 إلى 210، وفصول ملحقة بمدرسة المنيا المعمارية الزخرفية العسكرية (نجارة أثاث) من 220 إلى 210، وفصول ملحقة للتعليم والتدريب المزدوج بملوي من 175 إلى 160.