«مدرسة بالمنصورة».. خطاب شكر من وزير التعليم لسيدة القطار

شكر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، المعلمة صفية إبراهيم «سيدة قطار المنصورة» التي أحدثت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مساعدتها لمجند، مشيرا إلى أنها مثال يحتذي به وسط المعلمين.وقال شوقي في تصريح خاص لـ«الدستور»: «الوزارة ستوجه لها رسالة رسمية عن طريق بيان رسمي خلال الدقائق المقبلة».«صفية إبراهيم» من مدينة المحلة في محافظة الغربية، تبلغ من العمر 50 عامًا، وهي بطلة فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمشادة بين «كمسري» قطار ومجند، بسبب خلاف على دفع الثاني ثمن التذكرة، حاول الأول إرغامه على النزول حتى تدخلت السيدة لدفع ثمن التذكرة.وتواصل «الدستور» مع صفية «بطلة القصة» وسط مطالبات بتكريمها، وقالت: «عندما شاهدت الموقف تخيلت أن هذا ابني، ولو كان ابني في نفس الموقف كنت هشحت حتى لا يهان بهذه الطريقة، شعرت أن قلبي وجعني لإهانة الشاب الذي يمسك روحه في يده من أجل وطنه».وأضافت صفية، كاشفة عن كواليس الواقعة قائلة: «كنت في طريقي إلى بركة السبع بالمنوفية لحضور فرح ابن أختي، وعندما سمعت صوت الشاب والكمسري تدخلت على الفور ورفضت أن يعترض العسكري، وحينها دفعت التذكرة عن طيب خاطر، وأي شخص مكاني كان سيفعل ذلك الشيء».وتابعت: «شايفة الناس كبرت الموضوع على السوشيال ميديا، وده تصرف طبيعي وإنساني، ولا بد أن يحصل دائمًا ولا يستحق التكريم، وكل ما أطالب به هو التعامل مع هؤلاء الشباب باحترام وإنسانية، هؤلاء العساكر يركبون القطارات لنزول الإجازات لأهاليهم، ولا أحد يعلم إذا كان معه مال أو لا، لذلك نرجو التعامل معهم بإنسانية ولطف».وأصدرت وزارة النقل بيانًا إعلاميًا بشأن الفيديو المتداول لواقعة قطار رقم 948 المتجه من المنصورة إلى القاهرة أمس.وأكدت وزارة النقل اعتذار وزير النقل وجميع العاملين في الوزارة عن قيام كمسارية القطار بالتجاوز في حق أحد ركاب القطار.كما أكدت الوزارة احترامها واحترام جميع العاملين في السكة الحديد لجمهور الركاب بوجه عام وكل أفراد القوات المسلحة الباسلة والشرطة على وجه الخصوص.وأشار بيان الوزارة إلى أن التوجيهات المستمرة التي تصدر لكل العاملين بالسكك الحديدية ممن لهم تعامل مع جمهور الركاب تنص على الاحترام التام للركاب والعمل على خدمتهم وتيسير تنقلهم على خطوط السكك الحديدية المختلفة، وأن جميع المواقف التي تحدث بين أطقم تشغيل السكة الحديد والراكب يجب أن تكون في إطار القانون وفي إطار احترام الراكب.وشددت الوزارة على أنه لا تهاون مع أي مخطئ في حق أي راكب وأن الوزارة ستستمر في خدمة جمهور الركاب، خصوصًا في ظل الطفرة الكبيرة التي تشهدها منظومة السكك الحديدية في كل قطاعاتها والتحسن الكبير في مستوى الخدمة المقدمة.وأوضح البيان أنه تم إيقاف مرتكبي الواقعة عن العمل، وإحالتهم للتحقيق الفوري، وأنه سيتم إعلان نتائج التحقيق فور الانتهاء منه.