الأرصاد: طقس الجمعة حار رطب على القاهرة والوجه البحري
الخميس 10/سبتمبر/2020 - 05:36 م
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود صباح غد الجمعة، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، مصحوب بشبورة مائية، وارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مصحوب بشبورة مائية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية والرياح معتدلة، وطقس حار على جنوب سيناء والرياح معتدلة، وطقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.
وذكر خبراء هيئة الأرصاد الجوية - في بيان اليوم الخميس - أن حالة الطقس ليلا تكون لطيف على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون الأمطار متوسطة (30% تقريبا) على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، تكون رعدية احيانا، والأمطار خفيفة ( 30% تقريبا) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، وتكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب الصعيد.
وأشارت الأرصاد إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيف معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 36 24
الاسكندرية 31 24
وادى النطرون 33 25
طنطا 35 24
شبين الكوم 36 24
دمنهور 32 25
بلطيم 31 25
مطروح 30 22
السلوم 31 23
سيوة 35 23
بورسعيد 33 26
دمياط 31 26
الزقازيق 35 25
المنصورة 35 24
الاسماعيلية 37 23
السويس 37 24
العريش 33 23
رفح 33 22
راس سدر 36 26
نخل 36 21
نويبع 37 30
طابا 37 26
كاترين 35 22
الطور 34 27
شرم الشيخ 37 28
الغردقة 38 28
مرسى علم 38 29
الفيوم 36 24
بنى سويف 36 24
المنيا 37 24
اسيوط 38 24
سوهاج 38 27
قنا 40 27
الاقصر 41 29
اسوان 42 30
ادفو 41 30
ابوسمبل 40 29
الوادى الجديد 40 28
شلاتين 38 29
ابورماد 37 29
حلايب 35 30
راس حدربه 35 30
وذكر خبراء هيئة الأرصاد الجوية - في بيان اليوم الخميس - أن حالة الطقس ليلا تكون لطيف على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون الأمطار متوسطة (30% تقريبا) على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، تكون رعدية احيانا، والأمطار خفيفة ( 30% تقريبا) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، وتكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب الصعيد.
وأشارت الأرصاد إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيف معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 36 24
الاسكندرية 31 24
وادى النطرون 33 25
طنطا 35 24
شبين الكوم 36 24
دمنهور 32 25
بلطيم 31 25
مطروح 30 22
السلوم 31 23
سيوة 35 23
بورسعيد 33 26
دمياط 31 26
الزقازيق 35 25
المنصورة 35 24
الاسماعيلية 37 23
السويس 37 24
العريش 33 23
رفح 33 22
راس سدر 36 26
نخل 36 21
نويبع 37 30
طابا 37 26
كاترين 35 22
الطور 34 27
شرم الشيخ 37 28
الغردقة 38 28
مرسى علم 38 29
الفيوم 36 24
بنى سويف 36 24
المنيا 37 24
اسيوط 38 24
سوهاج 38 27
قنا 40 27
الاقصر 41 29
اسوان 42 30
ادفو 41 30
ابوسمبل 40 29
الوادى الجديد 40 28
شلاتين 38 29
ابورماد 37 29
حلايب 35 30
راس حدربه 35 30