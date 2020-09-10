الأرصاد: طقس الجمعة حار رطب على القاهرة والوجه البحري

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود صباح غد الجمعة، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، مصحوب بشبورة مائية، وارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مصحوب بشبورة مائية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية والرياح معتدلة، وطقس حار على جنوب سيناء والرياح معتدلة، وطقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.وذكر خبراء هيئة الأرصاد الجوية - في بيان اليوم الخميس - أن حالة الطقس ليلا تكون لطيف على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون الأمطار متوسطة (30% تقريبا) على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، تكون رعدية احيانا، والأمطار خفيفة ( 30% تقريبا) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، وتكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب الصعيد.وأشارت الأرصاد إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيف معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 36 24الاسكندرية 31 24وادى النطرون 33 25طنطا 35 24شبين الكوم 36 24دمنهور 32 25بلطيم 31 25مطروح 30 22السلوم 31 23سيوة 35 23بورسعيد 33 26دمياط 31 26الزقازيق 35 25المنصورة 35 24الاسماعيلية 37 23السويس 37 24العريش 33 23رفح 33 22راس سدر 36 26نخل 36 21نويبع 37 30طابا 37 26كاترين 35 22الطور 34 27شرم الشيخ 37 28الغردقة 38 28مرسى علم 38 29الفيوم 36 24بنى سويف 36 24المنيا 37 24اسيوط 38 24سوهاج 38 27قنا 40 27الاقصر 41 29اسوان 42 30ادفو 41 30ابوسمبل 40 29الوادى الجديد 40 28شلاتين 38 29ابورماد 37 29حلايب 35 30راس حدربه 35 30