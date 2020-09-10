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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الوطنية للانتخابات: فتح تسجيل بيانات المصريين بالخارج 27 سبتمبر

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 05:37 م
المستشار لاشين إبراهيم
المستشار لاشين إبراهيم
أشرف لاشين وحسام محفوظ
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أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن انتخابات المصريين في الخارج التي تم التنسيق بشانها مع وزارة الخارجية في ظل فيروس كورونا المستجد، سيتولى من خلالها المصريون في الخارج تسجيل بيانات على موقع الهيئة خلال الفترة من الأحد الموافق 27 سبتمبر 2020، حتى السبت 10 أكتوبر 2020.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد عقدت مؤتمرا برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض،  لدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب 2021، وإعلان الجدول الزمنى للانتخابات، من مبنى التلفزيون المصري "ماسبيرو".

وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، تفاصيل الجدول الزمني الإجرائي لانتخابات مجلس النواب المتضمن مواعيد فتح باب الترشح، والمستندات والأوراق المطلوبة، وتوقيت إعلان القائمة المبدئية والنهائية للمرشحين، مواعيد الطعون والفصل فيها، وأيام الاقتراع في الخارج والداخل.

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