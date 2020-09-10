«الوطنية للانتخابات» تحدد ضوابط الدعاية بانتخابات النواب

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، إن الهيئة وفرت كل ما يلزم من وسائل الوقاية لمشاركة الناخبين في الانتخابات.وأضاف لاشين، خلال مؤتمر صحفي، سيتم تعقيم المقرات الانتخابية قبل وبعد التصويت، مع تكليف الهيئة بتوفير كمامات طبية، للناخبين حفاظا على صحتهم من الإصابة بفيروس كورونا.وحددت الوطنية للانتخابات ضوابط الدعاية الانتخابية، والتي تمثلت في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومكبرات الصوت وتعليق لافتات في الأماكن المسموح بها.