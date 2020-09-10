إجراء انتخابات النواب للمصريين في الخارج من 21 و22 و23 أكتوبر





موعد إجراء انتخابات النواب للمصريين في الخارج

وكانت قد عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، مؤتمرا لدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب ٢٠٢١، وإعلان الجدول الزمنى للانتخابات، من مبنى التلفزيون المصري "ماسبيرو".





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وأعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات تفاصيل الجدول الزمنى الإجرائي لانتخابات مجلس النواب المتضمن مواعيد فتح باب الترشح، والمستندات والأوراق المطلوبة وتوقيت إعلان القائمة المبدئية والنهائية للمرشحين، وكذا مواعيد الطعون والفصل فيها وأيام الاقتراع في الخارج والداخل. وأعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات تفاصيل الجدول الزمنى الإجرائي لانتخابات مجلس النواب المتضمن مواعيد فتح باب الترشح، والمستندات والأوراق المطلوبة وتوقيت إعلان القائمة المبدئية والنهائية للمرشحين، وكذا مواعيد الطعون والفصل فيها وأيام الاقتراع في الخارج والداخل.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إجراء انتخابات مجلس النواب، للمصريين في الخارج يومي الأربعاء والخميس والجمعة الموافقة 21 و22 و23 أكتوبر، وفي الداخل من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً يومي السبت والأحد الموافقين 24، و25 أكتوبر 2020.