فضل شاكر يُعيد نشر أعماله القديمة

أنهى الفريق الفني للفنان فضل شاكر، جمع عدد كبير من أرشيف أعماله الغنائية، وذلك لطرحها عبر قناته بموقع اليوتيوب.ويعمل الفريق تحت إدارة فضل شاكر، على نشر كافة أعماله الفنية على قناته الخاصة، وذلك منذ أول أعماله إلى أحدثها، حيث تم نشر منذ قليل أغنية "أنا اشتقتلك" وهي من كلمات منير بو عساف وألحان وتوزيع بلال الزين، على أن يتم طرح باقي أعماله تباعًا.وطرح شاكر مؤخرًا أغنية "صباح الخير يا لبنان"، وهي من كلمات الشاعرة سهام الشعشاع ومن ألحان الشاعر والملحن أيمن قميحة، ويعتبر هذا التعاون هو الأول بينهما، ومن توزيع ومكس وماستر عمر الصباغ، ومن إنتاج الفنان فضل شاكر، فيما قام السيد اياد النقيب بالإشراف العام على هذا العمل.