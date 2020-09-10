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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«أرقام صادمة».. تعرف على أسعار حقائب ياسمين صبري

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 07:35 م
ياسمين صبري
ياسمين صبري
سلمى بدر
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دائما تلفت الفنانة ياسمين صبري الأنظار لها وهي تقضي عطلاتها الصيفية خاصة التي قضتها مع زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في الجزر اليونانية، وكانت أخبارها تتصدر جميع مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد آخر هدية قدمها لها أبو هشيمة وكانت عبارة عن سيارة «رولز رويس داون».

وفي آخر صور نشرتها ياسمين لفت نظر المتابعين إطلالتها وهي تحمل حقيبة فاخرة من دار الأزياء والعلامة التجارية «كريستيان ديور» وهي «Book Tote» التي رأيناها في مجموعة "ديور" لموسمي ربيع وصيف عام 2020، ويبلغ سعرها 2392 دولارا أمريكيا.

حقيبة "Book Tote" من تصميم المديرة الإبداعية ماريا جراتزيا شيوري، وهي مخصصة للمرأة العملية أو حتى العطل الطويلة، حيث تتميز بكبر حجمها لتتسع لكل الأغراض التي يمكن أن تحتاج إليها المرأة في يومياتها.

واختارت ياسمين صبري اللون البيج الفاتح من هذه الحقيبة كونه يليق بمعظم الاطلالات ومناسب لألوان الصيف وأطلت مرة أخري وهي تحملها مع فستان أخضر طويل، ومرة ثانية مع فستان أبيض كله نقوشات باللون الأزرق والبرتقالي والأصفر.

وفي صورة أخرى وهي تحتسي القهوة بالقرب من الجزر اليونانية، ظهرت ياسمين صبري جالسة وهي تضع بالقرب منها حقيبة من دار الأزياء والعلامة التجارية العالمية "فيندي" واسمها "Fendi Peekaboo" والتي يبلغ سعرها 4550 دولار أمريكيا.

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