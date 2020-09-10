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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الوطنية للانتخابات: وضع جدول زمني لانتخابات النواب

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 07:37 م
المستشار لاشين إبراهيم
المستشار لاشين إبراهيم
أشرف لاشين وحسام محفوظ
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وجّه المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، التحية إلى أعضاء مجلس النواب الحالي، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على ما بذلوه من جهد خلال فترة عمل المجلس.

وقال "لاشين"، خلال مؤتمر صحفي: آن الأوان لاختيار مجلس جديد طبقا لما حدده الدستور والقانون، وعليه قمنا بوضع جدول زمني لعملية الانتخابات لاختيار مجلس النواب الجديد.

وكانت قد عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، مؤتمرا لدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب ٢٠٢١، وإعلان الجدول الزمنى للانتخابات، من مبنى التليفزيون المصري "ماسبيرو".

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