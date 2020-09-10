تكريم الطلاب الفائزين بمسابقة «مواهب وإبداعات أزهرية»

أقام برلمان الطلاب الوافدين، اليوم الخميس، بالتنسيق مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، حفلًا لتكريم الطلاب الفائزين بمسابقة "مواهب وإبداعات أزهرية"، بقاعة مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر.وقال أسامة ياسين نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، إن الطلاب الوافدين خير دعاة لمنهج الأزهر الشريف، وطالبهم بأن يكونوا أكثر تأثيرا لنقل رسالته لبلادهم، لمحاربة الفكر المتطرف وترسيخ الفكر الوسطى المعتدل.وأكد الدكتور عبد الدايم نصير الأمين العام للمنظمة ومستشار شيخ الأزهر الشريف، أن هذا اللقاء يؤكد قدرة الأزهريين في الإبداع، ورفع راية الإسلام وتحقيق أهدافه في نشر الوسطية ومواجهة التطرف والغلو عبر خلق جيل واع بالقضايا المختلفة.وأشاد أمين عام المنظمة بتنوع الأنشطة التي شارك فيها الطلاب في المسابقة، من فنون الخط العربي والشعر والمقال، فضلًا عن مسابقة خاصة بالقرآن الكريم، مؤكدا أهمية تجميع هذه المشاركات في كتيبات توزع على الأجيال المختلفة للاستفادة منها.وأشار رئيس برلمان الوافدين مصعب فرج الله، إلي الجهد المبذول في رعاية الطلاب والطالبات من مختلف الدول، معبرًا عن شكره وتقديره لفضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف على جهوده المبذولة في إعلاء قيم السلام والإخاء والمساواة.حضر الحفل، أسامة يس نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، والدكتور عبدالدايم نصير مستشار شيخ الأزهر الشريف وأمين عام المنظمة، الدكتور سعيد عامر نائبا عن أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والشيخ أيمن عبدالغني ممثلا عن الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.وفي الختام تم تكريم الطلاب الفائزين من مختلف الدول المشاركة في المسابقة.