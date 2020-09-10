الصين تدين بشدة الهجوم على موكب النائب الأول للرئيس الأفغاني

أدانت الصين بشدة، اليوم الخميس، التفجير الذي استهدف موكب النائب الأول للرئيس الأفغاني أمر الله صالح في العاصمة الأفغانية (كابول)، وتسبب في سقوط عدد من القتلى والمصابين.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، في تصريح اليوم، "تابعت الصين التقارير حول التفجير الذي استهدف موكب النائب الأول للرئيس الأفغاني، وأدى إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين. ونحن ندين ذلك بشدة، ونعرب عن تعازينا العميقة للضحايا، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".وأضاف "جيان": "في الوقت الحاضر إن عملية السلام والمصالحة في أفغانستان تمر بمرحلة حرجة، ويتعين على جميع الأطراف أن تبذل جهودا مخلصة لتحقيق هذه الغاية، والصين، بوصفها جارة وصديقة مخلصة لأفغانستان، تدعم بقوة عملية المصالحة الأفغانية، وتدعم الحكومة الأفغانية والشعب الأفغاني في مكافحة الإرهاب، والحفاظ على الاستقرار الوطني وأمن الشعب، وتتطلع إلى تحقيق السلام والاستقرار والتنمية والازدهار في أفغانستان في وقت مبكر".يذكر أن عربة مفخخة بمواد متفجرة استهدفت، أمس، موكب صالح أثناء مروره بجانبها مما أسفر عن سقوط 10 قتلى و16 مصابًا، لكن صالح نجا من الهجوم.