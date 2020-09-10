حلقة استثنائية من «آخر النهار» مع محمد الباز.. الليلة

يقدم الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، مقدم برنامج «آخر النهار» المُذاع على فضائية «النهار»، حلقة استثنائية من البرنامج، في التاسعة مساء اليوم الخميس، بدلًا من الإعلامي تامر أمين.ويكشف الدكتور الباز، خلال الحلقة، عن كذب لجان الإخوان فيما يتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء، إضافة لوثائق وتسريبات تكشف تفاصيل مخطط مكتب إرشاد الجماعة الإرهابية لإحداث الشغب والفوضى في شوارع مصر.ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز برنامج «آخر النهار»، على شاشة قناة «النهار» من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف الساعة.