بدء مؤتمر «الوطنية للانتخابات» لدعوة الناخبين لانتخابات «النواب»

بدأ منذ قليل مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، وذلك لدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب 2021، وإعلان الجدول الزمني للانتخابات، من مبنى التليفزيون المصري "ماسبيرو".ومن المقرر أن يعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، تفاصيل الجدول الزمني الإجرائي لانتخابات مجلس النواب المتضمن مواعيد فتح باب الترشح، والمستندات والأوراق المطلوبة، وتوقيت إعلان القائمة المبدئية والنهائية للمرشحين، ومواعيد الطعون والفصل فيها، وأيام الاقتراع في الخارج والداخل.