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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا تتوقع تداعيات طويلة المدى لـ«كورونا» على إيرادات الدولة

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 07:51 م
أولاف شولتس
أولاف شولتس
وكالات
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قال وزير المالية الألماني، أولاف شولتس، اليوم الخميس، إنه يتوقع أن تترك أزمة كورونا تداعيات سلبية على إيرادات الدولة على المدى الطويل.

وأضاف نائب المستشارة أنجيلا ميركل، أن هذا الأمر: "سيبقى تحديا غير قليل".

وتابع مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب المستشارية، بالقول إن تعثر النمو سينعكس أيضا على العائدات الضريبية على مدار فترة طويلة جدا.

ونوه شولتس، بأن تنفيذ المهام المنشودة في العام المقبل لن يكون ممكنا دون اللجوء إلى ديون جديدة، كبيرة الحجم، "وليس هذا أمر سيئا، فهذه ببساطة هي النظرية الكينزية".

يشار إلى أن النظرية الكينزية في الاقتصاد ترجع إلى الاقتصادي البريطاني جون مينارد كينز، وهي تركز على دور القطاعين العام والخاص في الاقتصاد، حيث يرى كينز، خلافا لقواعد السوق الحرة، أن على الدولة التدخل في بعض الحالات.

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