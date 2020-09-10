الصحة العالمية: موقف المنظمة من ضرورة ارتداء الكمامة لم يتغير

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، عدم تغيير موقفها من استخدام الكمامات الواقية لمنع انتشار فيروس"كوفيد-19"، وتوصي بارتدائها في الأماكن التي يستحيل فيها الحفاظ على التباعد الاجتماعي.وأشار المكتب الإعلامي للمنظمة، في تصريحاته لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، إلى أن "سياستنا على صعيد الكمامات لم تتغير".وشددت المنظمة على الالتزام بالمبادئ التوجيهية التي تم إصدارها مؤخرًا بشأن ارتداء الكمامة الواقية من قبل الأطفال، موضحة أن دور الأطفال في انتشار الفيروس لم يتم دراسته بالكامل بعد، ولا يوجد دليل واضح على أن الكمامة تساعد في انتشار المرض بين الأطفال، على الرغم من أن بعض الدراسات قد أشارت إلى فاعلية ارتداء الأطفال الكمامة أثناء الإصابة بالإنفلونزا.وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اتخاذ القرار بشأن حاجة الأطفال إلى ارتداء الكمامة هو بيد الدول نفسها، مشددة على ضرورة المراقبة بوضوح حتى لا يتسبب هذا القرار في أي ضرر أو إزعاج للطفل أو الإضرار بالعملية التعليمية أو التواصل بين الأطفال.