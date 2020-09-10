رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 10 سبتمبر 2020 الموافق 22 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة العالمية: موقف المنظمة من ضرورة ارتداء الكمامة لم يتغير

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 07:47 م
كورونا
كورونا
أ ش أ
طباعة
أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، عدم تغيير موقفها من استخدام الكمامات الواقية لمنع انتشار فيروس"كوفيد-19"، وتوصي بارتدائها في الأماكن التي يستحيل فيها الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وأشار المكتب الإعلامي للمنظمة، في تصريحاته لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، إلى أن "سياستنا على صعيد الكمامات لم تتغير".

وشددت المنظمة على الالتزام بالمبادئ التوجيهية التي تم إصدارها مؤخرًا بشأن ارتداء الكمامة الواقية من قبل الأطفال، موضحة أن دور الأطفال في انتشار الفيروس لم يتم دراسته بالكامل بعد، ولا يوجد دليل واضح على أن الكمامة تساعد في انتشار المرض بين الأطفال، على الرغم من أن بعض الدراسات قد أشارت إلى فاعلية ارتداء الأطفال الكمامة أثناء الإصابة بالإنفلونزا.

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اتخاذ القرار بشأن حاجة الأطفال إلى ارتداء الكمامة هو بيد الدول نفسها، مشددة على ضرورة المراقبة بوضوح حتى لا يتسبب هذا القرار في أي ضرر أو إزعاج للطفل أو الإضرار بالعملية التعليمية أو التواصل بين الأطفال.

موضوعات متعلقة

وثيقة تكشف تفاصيل مخطط "إرشاد" الإرهابية لإحداث الفوضى بشوارع مصر

الأرصاد: طقس الجمعة حار رطب على القاهرة والوجه البحري

نتيجة الثانوية العامة دور ثاني 2020 بالاسم.. الرابط الرسمي لمعرفة نتائج الطلاب

موعد فتح الطيران السعودى

الصور

image description

الفنان محمد رمضان يدعم مستشفى «أهل مصر» لضحايا الحروق

image description

مؤتمر صحفي لـ رمضان صبحي

image description

الأهلي يتخطى كمين حرس الحدود

image description

أرض الإبداع.. «الدستور» داخل جامعات المعرفة بالعاصمة الجديدة (صور)

image description

نيللي كريم فراشة في أحدث جلسة تصوير شاطئية (صور)

الأكثر قراءة

إحداها خصم 50 يوما.. 3 عقوبات من «النقل» لرئيس «قطار المنصورة» والمشرف

الأرصاد: طقس الجمعة حار رطب على القاهرة والوجه البحري

موعد فتح الطيران السعودى

رابط نتيجة امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس

إنفوجراف

image description

قرارات مدبولي.. 10 إجراءات تسهيلية للتصالح في مخالفات البناء (إنفوجراف)

image description

شروط شراء وحدة سكنية غير مخالفة (إنفوجراف)

image description

طريقة صناعة الـ«ترند» الإخواني (إنفوجراف)

image description

تفاصيل استيلاء صلاح دياب على مصنع فى السويس وأرض مسجد بالبساتين

أيام زمان

«أروع سنوات».. حكايات فنانين في الجيش المصري

كواليس مسرحية «بودي جارد»..حكايات شائكة بين يسرا و«الزعيم»

«فكرت في الاعتزال بمنطق الإسلام».. حكاية حسن عابدين مع الشعراوي

«أنا أفضل ممثلة تقدم الإغراء وبنت البلد».. اعترافات معالي زايد

نجم الساعة

«الشكاوى الحكومية».. منظومة الاستجابة السريعة لآلام المواطنين

منوعات

علماء يبتكرون بروتينات تحمي من كورونا

حرائق كاليفورنيا تسبب ظاهرة غريبة (فيديو)

«أسترازينيكا»: توفير لقاح ضد كورونا لا يزال ممكنا هذا العام

الصين تكتشف لوح حجري عمره 190 عاما

مقالات الرأي
ماجد حبته
سيدة القطار.. ورجل الأفيون
خالد عكاشة
انكشاف قطرى فى بريطانيا.. أموال سوداء واختراقات مؤثرة
صفوت البياضي
آن للغربان أن تغادر سماء لبنان
مؤمن المحمدي
الساحرة المستديرة
المزيد

الثقافة

«مرض في عينه كان سببا لنبوغه».. حكايات رياض السنباطي مع الغناء

كيف تلقى رياض السنباطي خبر الدكتوراه الفخرية وجائزة اليونسكو؟

عروض فنية موسيقية بثقافة القاهرة

«ثقافة الأقصر» تناقش إجراءات حماية طلاب المدارس من كورونا