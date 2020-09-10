طبيب عن سيدة القطار: «الجدعنة صفة المصريين»

«ست مصرية أصيلة» انتفضت لجبر خاطر مجند تطاول عليه كمسري بسبب التذكرة، فبلمسة حنان فائقة قالت له «أقعد ماتروحش معاه.. أنا عندي 3 زيك وهدفع لك الـ22.5 جنيه».احتل اسم الحاجة صفية التي عرفت بـ«سيدة القطار» تريندت جوجل بعد ظهورها في فيديو انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي وهي تدفع الأجرة لمجند بعد تعنيف محصِّل «كمسري» و«رئيس قطار» له لعدم دفعه ثمن التذكرة ويحاولان إنزاله من القطار بالقوة.وفي السياق ذاته، قال الدكتور أحمد بدوي، استشاري الطب النفسي إن موقف الحاجة صفية من المواقف النبيلة التي يظهر صفاء النية والطيبة لنساء مصر.وأشار «بدوي» إلى أن الكمسري تسبب في إيذاء نفسي للمجند، خاصة إذا لم يكن غير قادر على دفع التذكرة، فالإيذاء النفسي للمجند قد يدفعه للاكتئاب.وطالب بضرورة تأهيل السائقين والعاملين بالنقل ضرورة ضبط النفس عند التعامل مع الجمهور من خلال دورات نفسية.