صاحب مقترح تدريس الأخلاق: الوزير منحنى «كتاب للقيم» عليه إهداء بخطه

استقبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم مهند عماد، صاحب فكرة تدريس كتاب للأخلاق، والتي عرضها أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي واستجاب لها.وقال مهند في تصريحات خاصة لـ"الدستور":"تشرفت بوجودي مع وزير التربية والتعليم واستجابة الدولة لي، وكان لي الشرف أنه أهداني أول نسخة من "كتاب القيم واحترام الآخر"، ومنحني إهداء على الكتاب.وتمنى مهند أن يتم التعامل مع ذوى الهمم مثل الأطفال الأسوياء دون تنمر أو تقليل من شأنهموشكرت والدة مهند الوزير على حسن استقباله وقالت لـ"الدستور": "منتهى الفخر إن يتم إهداء ابني أول كتاب للأخلاق وعليه إهداء من الوزير بخط يده، واستقبلنا بحفاوة وتقدير بالغ وشكره على أفكاره".