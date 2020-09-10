الوكالة العُمانية: تشكيل مجلس للإشراف على البنك المركزى

قالت وكالة الأنباء العمانية على "تويتر"، اليوم الخميس، إن سلطنة عمان شكلت مجلسًا للإشراف علىالبنك المركزي برئاسة تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد، أخي السلطان.يضم المجلس وزير الاقتصاد ووكيل وزارة المالية والرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، حسبما ذكرته الوكالة الرسمية.ويشغل أعضاء المجلس مقاعدهم فيه لخمس سنوات، يأتي ذلك عقب تحول حديث في السياسات اعتمده السلطان هيثم بن طارق آل سعيد بتعيين وزيرين للشئون الخارجية والمالية ورئيس للبنك المركزي، وهي مناصب كان يحتفظ بها السلطان لنفسه.تولى السلطان هيثم مقاليد الحكم في يناير كانون الثاني عقب وفاة السلطان قابوس بن سعيد الذي ظل ممسكًا بزمام السلطة لنصف قرن، وهو ما زال محتفظًا بمناصب رئيس الوزراء ووزير الدفاع وقيادة القوات المسلحة إثر مراسيم بثها التليفزيون الرسمي يوم الثلاثاء.تكابد سلطنة عمان، المصنفة ديونها عند "عالي المخاطر" من جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية، عجزًا متفاقمًا في الميزانية وتباطؤًا اقتصاديًا من جراء تدني أسعار النفط وجائحة فيروس كورونا.كان السلطان هيثم قد قال في وقت سابق من العام الحالي إن الحكومة ستعمل على تقليص الدين العام وإعادة هيكلة المؤسسات لتقوية الاقتصاد.