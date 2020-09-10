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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة بنها تبحث دعم متحدى الإعاقة والمرأة المعيلة

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 09:44 م
الدكتورة راندا مصطفى
الدكتورة راندا مصطفى
كتب صلاح حسنى
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استقبلت الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وفدا من أكاديمية البحث العلمي برئاسة الدكتور عمرو فاروق مساعد رئيس الأكاديمية لقطاع التنمية التكنولوجية.

وقالت مصطفى إن اللقاء يأتي في إطار استراتيجية التعاون بين مكتب تايكو بنها لدعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا وأكاديمية البحث العلمي والتي تهدف إلى التطوير المستمر والسعي إلى دعم الابتكار في الجامعات والمراكز البحثية.

واستعرضت مصطفى خلال اللقاء خطة عمل المكتب في دعم الابتكار وتسويق مخرجات البحث العلمي وحل المشكلات المجتمعية، مؤكدة أن مكتب تايكو بنها يهدف إلى دعم الأفكار الإبتكارية وتقديم الدعم المادي والمعنوي والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للمبتكرين وإيجاد فرص لتسويق الأفكار.

وأكدت نائب رئيس الجامعة أنه تم تشكيل بعض اللجان لدراسة امكانية دعم الجامعة لمشروع ريادة الأعمال للمرأة المصرية والأعمال اليدوية إيمانًا من جامعة بنها بدور المرأة في تنمية المجتمع بالإضافة إلى الاستفادة من مخرجات الرسائل والأبحاث العلمية بالجامعة وتسويقها لحل المشاكل المجتمعية.

وقالت إنه تم الاتفاق خلال اللقاء على تنفيذ الكثير من المبادرات في ريادة الأعمال، كما أن محاور جامعة بنها هذا العام ستكون لدعم متحدي الإعاقة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ودعمهم وتأهيلهم لريادة الأعمال، فضلا عن دعم المرأة المعيلة من خلال برنامج ريادة الأعمال لتكون هوية جامعة بنها هذا العام متحدي الإعاقة والمرأة المعيلة كرائدة أعمال.

فيما أكد الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، أن قطاعات الجامعة تعمل كفريق واحد وفق رؤية متمثلة في خدمة الجامعة وتحسين سمعتها على المستوى الإقليمي والدولي.

وأشار الجيزاوي إلى أن جامعة بنها داعمة الابتكار وريادة الأعمال في المجالات المختلفة، فضلا عن دعم البحث العلمي والمشروعات البحثية لشباب الباحثين ومكافآت النشر الدولي.

وأكد الدكتور عمرو فاروق مساعد رئيس الأكاديمية لقطاع التنمية التكنولوجية، أن الأكاديمية تتبنى تفعيل دور الجامعات والمراكز البحثية في خدمة التنمية الشاملة الصناعية والزراعية والخدمية من خلال برامج مكاتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا التابعة للأكاديمية.

وأشار فاروق إلى أن أكاديمية البحث العلمي تعمل على دعم المبتكرين والمبدعين بشرط أن يكون الابتكار قائما على نظام علمي، موضحا أن الأكاديمية لديها برامج تتناسب مع جميع أعمار المبتكرين لدعم طاقاتهم الإبداعية.

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