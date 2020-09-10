حرائق كاليفورنيا تسبب ظاهرة غريبة (فيديو)

تسببت حرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية في حدوث ظاهرة غريبة في السماء فوق جسر (سان فرانسيسكو - أوكلاند)، الذي يعد أحد أشهر الجسور في العالم.ونشرت وكالة "بلومبرغ" مقطع فيديو، قالت إنه يرصد تحول لون السماء فوق الجسر الشهير إلى اللون البرتقالي بسبب الحرائق المستعرة، التي تشهدها الولاية.وسجلت حرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية رقما قياسيا غير مسبوق منذ بدأ حصر خسائرها عام 1987، حيث تسببت في تدمير أكثر من مليوني فدان، بحسب إدارة الغابات والحماية من الحرائق في الولاية.وتشهد ولاية كاليفورنيا موجة حارة غير مسبوقة، تسببت في العديد من الحرائق كان أحدها سببا في إحراق أكثر من سبعة آلاف فدان، واشتعل خلال حفل عائلي.