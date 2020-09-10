غدًا.. قطع المياه عن مناطق الوراق بالجيزة 8 ساعات

أعلنت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة ستقطع المياه عن منطقة الوراق (وراق العرب- شارع القومية)؛ اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء غد الجمعة، حتى الساعة السادسة صباح يوم السبت، نظرًا لأعمال تحويلات مترو الأنفاق الأمر الذي يتطلب تحويل مسار خطوط مياه قطر 300 مم بمنطقة القومية العربية.وأهابت المحافظة والشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، كما تقوم الشركة بتدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود أى شكوى الاتصال بالخط الساخن 125.