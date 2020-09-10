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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الاستغناء عن موظف بالسكة الحديد طلب «إكرامية» لنقل راكب من ذوي الهمم

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 11:03 م
كامل الوزير
كامل الوزير
علا غزال
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أصدرت وزارة النقل بيانًا اليوم الخميس، بشأن الشكوى الواردة للفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، من أحد المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة بشأن قيام أحد موظفي شركة الخدمات المتكاملة للتأمين والنظافة من القائمين على نقل الركاب من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن بالكراسي المتحركة في محطة القاهرة للسكك الحديدية من ساحة المحطة الى الأرصفة بطلب مبالغ مالية "إكرامية" من الراكب نظير نقله إلى أحد الأرصفة، حيث وجه الوزير بالتحقيق الفوري في الواقعة الواردة بالشكوى وأثبت التحقيق صحة الواقعة وأنه على الفور تم الاستغناء عن خدمات هذا الموظف.

وأكدت الوزارة في بيانها أن هذه الخدمات التي تقدم لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة مجانية وأنه لا تهاون في حق أي راكب وأنه سوف يتم تجديد جميع الكراسي المتحركة والعربات المخصصة لنقل الركاب من ساحات المحطات إلى الأرصفة عن طريق رفع كفاءة الموجود حاليًا وشراء أخرى جديدة لخدمة جمهور الركاب من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار بيان الوزارة إلى احترام كافة العاملين بوزارة النقل وهيئة السكك الحديدية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وأن خدمة الراكب هي أولى اهتمامات وزارة النقل.

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