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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 04:38 م
محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
بورسعيد:شيماء رشاد
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استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، المستشار أبوبكر الصديق، رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم الخميس، بديوان عام محافظة بورسعيد.

وأعرب محافظ بورسعيد الغضبان، عن سعادته بزيارة رئيس هيئة قضايا الدولة، مشيدًا بدور رجال القضاء المصرى فى تفعيل القوانين والتعاون بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وهيئة قضايا الدولة.

وأشاد " الغضبان" بالتعاون بين هيئة قضايا الدولة والمحافظة في عدد من الملفات المهمة والموضوعات الحيوية، في المجالات التي تكون الهيئة طرفًا مختصًا بالبت فيها، وسرعة إنجازها والدفع بالجهود التنفيذية والتنموية، وأعرب عن فخره بوجوده بين رجال قضاء مصر الشامخ العظيم، مؤكدًا أن هيئة قضايا الدولة تعد الذراع القانونية للمحافظة في الدفاع عن حقوق الدولة.

ومن جانبه تقدم رئيس هيئة قضايا الدولة بالشكر لمحافظ بورسعيد على حسن الضيافة، مؤكدا أن بورسعيد شهدت إنجازا غير مسبوق تحت قيادته، متمنيًا مزيدًا من الإنجازات والتطور لمحافظة بورسعيد.

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