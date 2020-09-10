وزير التعليم يرد على مخاوف ظهور نتيجة امتحانات الثانوية بعد كل مادة

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على طلب أولياء الأمور بظهور النتيجة الكلية للمواد الثانوية العامة للعام المقبل والمجموع الكلي بعد انتهاء امتحان آخر مادة يمتحن فيها الطالب، بدلا من إعلانها عقب انتهاء كل مادة.وأكد الوزير خلال تعليقه على أحد جروبات «واتس آب»، قائلا: « تحدثنا عن الأفكار وسنعمل على التفاصيل كلها إن شاء الله، ولا داعي للجدل حول التفاصيل الآن».وجاء مطلب أولياء الأمور، لتخوفهم من التأثير النفسي على الطلبة، عند ظهور نتيجة كل مادة بعد امتحانها والتأثير السلبي على المواد الأخرى في حالة حصول الطالب على درجة منخفضة أو رسوبه فى المادة فى أول امتحان.وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلن أن إعلان نتيجة كل مادة سيكون فور انتهاء الامتحان مباشرة.