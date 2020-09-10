نجل ياسين التهامي ينفي شائعة وفاة والده: «قاعد وسط عياله»

نفى الشيخ أحمد التهامي، نجل الشيخ ياسين التهامي عميد الإنشاد الديني، ما يتم تداوله بشأن وفاة والده، مؤكدًا أن كل ما أثير مجرد شائعات سخيفة.وأضاف "التهامي"، في تصريحات لـ"الدستور": "الشيخ ياسين صحته كويسة جدًا وقاعد وسط عياله، والشائعات مش صحيحة، ولا يعاني من أى أمراض".وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا خبر وفاة الشيخ ياسين التهامي، عميد الإنشاد الديني.الشيخ ياسين التهامي منشد ديني مصري، ولد في 6 ديسمبر 1949 في قرية الحواتكة مركز منفلوط محافظة أسيوط، وأنشد عدة قصائد معروفة للحلاج وغيره، أشهرها يارفاق الصبر، ووالله ماطلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي.