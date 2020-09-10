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محمد العسيري

الثقافة

«ثقافة الأقصر» تناقش إجراءات حماية طلاب المدارس من كورونا

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 04:44 م
ثقافة الأقصر
ثقافة الأقصر
جمال عاشور
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قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، اليوم، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع الثقافية المختلفة بفرع ثقافة الأقصر.

وعقدت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان "الاحتياطات الواجبة لحماية الطلاب في العام الدراسى الجديد من فيروس كورونا" وتناول فيها د. محمد النوبى عبدالوهاب، حرص الأسرة على تعليم أولادهم غسل أيديهم جيدا وحرص الأولاد على استخدام المطهر أو الكحول في الفصول والتزام الطلاب بارتداء الكمامات في الفصل وخارجه والتباعد بين الطلاب.

ونظم قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "الديمقراطية وحقوق الإنسان" وأوضحت د. علا على مفهوم الديمقراطية وأشكال الديمقراطية داخل مجتمعنا وحقوق الإنسان التي كفلها الإسلام وعلاقة حقوق الإنسان بتطبيق الديمقراطية، كما نفذ القصر ورشة فنون تشكيلية "تشكيل صلصال" نفذتها المدربة صفاء حسن قرشى إخصائية الفنون التشكيلية بالقصر.

وعقدت مكتبة الكيمان الثقافية محاضرة بعنوان "سلوكيات يجب التخلي عنها فى المجتمع"، وأوضح الشيخ موسى على حسن، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، عادة التدخين السيئة التي تهدد الصحة والمال بالضياع، وعادة تضييع الوقت وعدم احترامه، بينما أقيم بقصر ثقافة الطود محاضرة عن "مناسك الحج" وتحدث سيد مرتضى عن ركن الحج والأحاديث الشريفة التي ذكر فيها الحج والتحدث عن الإحرام والطواف والسعي بين الصفا والمروة ووقفة عرفات.

وأعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى أمسية شعرية للشاعر محمد إبراهيم وألقى قصيدة "ممكن أصدق"، كما أقام قصر ثقافة بهاء طاهر أمسية شعرية للشاعر أحمد شمس الدين الأمير وألقى قصيدة "عيلة بضفيرة"، بالإضافة إلى تنفيذ القصر ورشة فنون تشكيلية رسوم أطفال باستخدام الأقلام الرصاص والألوان الخشب للمدرب خالد حافظ.

ونفذت مكتبة النمسا الثقافية ورشة حرف يدوية "عمل حلى" نفذتها ياسمين نصر الدين رشيدى، بينما أعدت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة ورشة فنون تشكيلية رسم حر باستخدام الأقلام الرصاص والألوان الفلوماستر قدمتها نجلاء طه.

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