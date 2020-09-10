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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الخطوط السنغافورية تسرِّح أكثر من 4 آلاف موظف بسبب كورونا

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 04:14 م
الخطوط الجوية السنغافورية
الخطوط الجوية السنغافورية
وكالات
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أعلنت شركة الخطوط الجوية السنغافورية اليوم الخميس، أنها سوف تسرح 4300 موظف، مستشهدة بـ"التأثير المدمر لوباء كوفيد19-".

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، جوه تشون فونج، في بيان اليوم إنه بعد تعرضها لـ"انخفاض كارثي بنسبة 99.5 % في نقل الركاب" بسبب الإغلاق وقيود السفر، صارت مجموعة الخطوط الجوية تعمل بنسبة 8% من طاقتها المعتادة.

وتزيد نسبة الوظائف التي يتم تخفيضها قليلا عن 8% من إجمالي عدد موظفي شركة الطيران.

وتعد سنغافورة، وهي دولة مدينة ثرية عدد سكانها 6 ملايين نسمة فقط، مركزا للاستثمار والسفر بهدف العمل في جنوب شرق آسيا، حيث يقع بها مطار شانجي، وعادة ما يكون نقطة عبور مزدحمة بين المنطقة وبقية العالم.

وأدى الوباء إلى إغلاق سنغافورة إلى حد كبير أمام الزوار منذ مارس، على الرغم من استئناف الأعمال والسفر الأساسي، حيث تمكن العديد من البلدان المجاورة والسياح من بروناي ونيوزيلندا من الدخول.

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