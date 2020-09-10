«كريمو فوبيا» مسلسل جديد لشادي ألفونس

يستعد الفنان شادي ألفونس، لعرض مسلسل كوميدي جديد بعنوان "كريمو فوبيا"، من المقرر أن يذاع عبر منصة "شاهد Shahid" الرقمية خلال الأيام المقبلة.من جهة أخرى كانت آخر أعمال "ألفونس" أغنية "عايز فلوسى" على طريقة الراب، والتي طرحها خلال شهر يناير عبر قناته بموقع "يوتيوب"، وظهر خلال الأغنية المصورة بمشاركة عدد من أصدقائه منهم محمود الليثي، وخالد منصور، وتوني ماهر، وآخرين، الأغنية من كلمات وألحان شادي ألفونس، وإنتاج مروان موسى، ومن إخراج أشرف حمدى.كما طرح كل من شادي ألفونس وخالد منصور، بالاشتراك مع الفنان خالد الصاوي مطلع هذا العام فيديو كليب أغنية جديدة بعنوان "أهلًا 2020" عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".