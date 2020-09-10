أمريكا: ارتفاع الإصابات بكورونا 0.6% خلال 24 ساعة

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد- 19 في الولايات المتحدة بنسبة 0.6% خلال 24 ساعة حتى الساعة 07:11 صباح اليوم الخميس، بتوقيت نيويورك، مقارنة بالتوقيت نفسه أمس الأربعاء، ليصل إجمالى الحالات إلى 6.36 مليون شخص، حسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وجاءت هذه الزيادة على المستوى الوطني مماثلة لمتوسط الزيادة اليومية خلال الأسبوع الماضي، وهو 0.6% أيضًا.وسجلت ولاية كاليفورنيا أعلى عدد من حالات الإصابة المؤكدة، حيث بلغ إجمالي الإصابات 748 ألفا و133 حالة، بزيادة نسبتها 0.4% مقارنة بنفس التوقيت من يوم أمس الأربعاء.كما سجلت ولاية أيداهو زيادة بنسبة 4% في عدد الإصابات منذ نفس التوقيت، أمس، ليصل الإجمالي بها إلى 35353 حالة إصابة.أما ولاية فلوريدا، فقد سجلت أعلى عدد من الوفيات خلال الـ24 ساعة نفسها، حيث توفي 195 شخصا بسبب كورونا في الولاية.