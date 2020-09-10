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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«صحة كفرالشيخ» تدشن مبادرة لمواجهة الفيروسات الكبدية (صور)

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 09:00 م
مبادرة لمواجهة الفيروسات
مبادرة لمواجهة الفيروسات الكبدية
عمرو الشامي
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أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، عن انطلاق مبادرة الحد من انتشار العدوى والفيروسات الكبدية في صالونات التجميل والنوادي الصحية، بحضور الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، مؤكدًا أن الدولة تعمل على منع انتشار الأمراض وانتقال العدوى، وتوفيرالعلاج اللازم للحالات المرضية، مشيرًا إلى أن المبادرة تستمر 3 أشهر، لاستكمال مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي، والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية تحت شعار "100 مليون صحة".

وأضاف أنه تم توزيع بوسترات ومنشورات تتضمن التعليمات الواجب اتباعها للحد من انتقال العدوى بالفيروسات الكبدية، مع الالتزام بوضع الملصق الخاص بالتوعية، لتوضيح الممارسات الصحية الآمنة للمواطن.

وأكدت وكيل وزارة الصحة، أن المبادرة تنظم ورش عمل لتثقيف المهنيين بصالونات التجميل، لعدم نقل العدوى، لافتًا إلى أنه يجري توزيع أدوات تجميل ذات الاستخدام الواحد بالمجان، وذلك من خلال مرور فريق من المثقفين الصحيين على تلك الصالونات، للتوعية بالممارسات اليومية الخاطئة التي تؤدى إلى انتشار الفيروسات.

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