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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النيابة تستعلم عن صحة مصاب في مشاجرة بمصر القديمة

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 09:01 م
مشاجرة
مشاجرة
نجلاء رفاعي
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بدأت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الخميس، التحقيق مع متهمين بالتشاجر، وإصابة شخص بإصابات خطيرة، وأمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية والإصابات التي لحقت بالمصاب، واستدعاء شهود العيان.

وكان قسم مصر القديمة، قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة وإصابة شخص، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين 4 أشخاص، بسبب خلافات سابقة بينهم، أسفرت عن إصابة شاب وتم نقله فى حالة حرجة إلى المستشفى.

وألقى القبض على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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