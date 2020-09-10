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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الجيزة تتلقى 22 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء بـ320 مليونًا

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 04:25 م
محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
عبدالله هشام
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كشف مصدر مسئول بمحافظة الجيزة، عن أن إجمالي طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنون المخالفون في البناء بلغت ٢٢١٥٨ طلبًا حتى الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الجاري، بإجمالي محصلات مالية بلغت ٣٢٠ مليون جنيه.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ"الدستور" أن مدينة أوسيم سجلت أعلى المدن في تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء بواقع 2990 طلبًا، بإيرادات بلغت 16.5 مليون جنيه، فيما سجل حي الهرم أعلى الأحياء تلقيًا للطلبات بواقع 1787 طلبًا، وبمحصلات بلغت 100 مليون جنيه.

فيما سجلت مدينة البدرشين أقل المدن في تلقي طلبات التصالح بواقع 305 طلبات، بإجمالي محصلات 3 ملايين و100 ألف جنيه، بينما سجل حي الدقي أقل الأحياء بواقع 180 طلبًا، وإجمالي محصلات 15 مليون جنيه.

في السياق ذاته، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن آخر موعد للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء هو 30 سبتمبر الجارى طبقا للقانون، مشيرا إلى أنه ما زال أمام المواطنين الراغبين فى التقدم للتصالح فى مخالفات البناء فرصة كبيرة لن تعوض لتقنين أوضاعهم والحصول على المستندات الدالة على قانونية عقاراتهم والتعامل القانوني حيالها، مضيفا أن من لم يتقدم بإجراءات التصالح فى هذا الموعد سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنفيذية حيال العقار لازالة مخالفته على الفور.

وناشد محافظ الجيزة المواطنين بضرورة قيام مقدمي طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ الـ25% المقررة جدية تصالح لحين السير فى باقى الإجراءات وإلا أعتبر الطلب المقدم للتصالح لاغيًا.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهدًا كبيرًا لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح موجهًا رؤساء الأحياء والمراكز بتذليل كافة العقبات التى تواجه المواطنين خلال تقديم ملفات طلبات التصالح طبقًا للقانون.

وأكد المحافظ أنه تتم المتابعة اليومية للمراكز التكنولوجية بالمحافظة لاستقبال المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء وللتأكد من انتظام سير العمل وتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

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