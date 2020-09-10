884 ألف أمريكى تقدموا بطلبات للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضى

ذكرت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، أن 884 ألف شخص تقدموا بطلبات للحصول على إعانات بطالة لأول مرة الأسبوع الماضي.وأوضحت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، أن هذا العدد لم يتغير كثيرًا عن الأسبوع الذي سبقه حينما بلغ إجمالي الطلبات المقدمة لأول مرة طبقًا لبرنامج (PUA)، إعانة البطالة بسبب الوباء، 838 ألفًا و916 شخصًا.وأضافت الشبكة أن ذلك يأتى بالتزامن مع تقديم 13.4 مليون عامل أمريكي طلبات للتأمين ضد البطالة خلال أسبوعين فقط.