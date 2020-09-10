الأنبا أنجيلوس يطلق سلسلة «فكرة تاريخية عن كنائس شبرا»

أطلق الأنبا أنجيلوس، أسقف كنائس شبرا الشمالية، سلسلة حلقات تاريخية بعنوان " فكرة تاريخية عن كنائس شبرا الشمالية "، وذلك بهدف تعريف أقباط الإيبارشية بتاريخ كنائسهم.وتناقش السلسلة التاريخية أسبوعيًا معلومات عن تاريخ كنائس إيبارشية شبرا الشمالية، ومن بينها كنيسة مارمرقس شبرا، والتي قدمت بشأنها الإيبارشية فيلمًا تسجيليًا بمناسبة اليوبيل الذهبي لإنشائها.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بعيد النيروز وهو عيد رأس السنة القبطية أو عيد الشهداء، السبت المقبل الذي يقابله في الشهور القبطية يوم "1 توت"، وتستمر الاحتفالات على مدار 17 يومًا متتالية.وفي عيد النيروز تُقام الصلوات في جميع الكنائس الأرثوذكسية على مستوى العالم، بالطقس "الفرايحي" بدءًا من عيد النيروز فى سبتمبر وحتى شهر أكتوبر المقبل، ويُقبل الأقباط خلال العيد على أكل البلح الأحمر والجوافة، اللذين يتضمنان معنى النيروز كرمز للاستشهاد والإيمان في المسيحية.