رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 10 سبتمبر 2020 الموافق 22 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الروسي يبحث مع نظيره الصربي التسوية في كوسوفو

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 04:27 م
بوتين
بوتين
أ ش أ
طباعة
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هاتفيا، مع نظيره الصربي ألكسند فوتشيتش، التسوية في كوسوفو، وذلك في أعقاب زيارة فوتشيتش إلى واشنطن وبروكسل.

وأكد الرئيس الروسي، وفق بيان صادر عن الكرملين، اليوم الخميس، ثبات موقف بلاده الداعي لإيجاد تسوية متوازنة ومقبولة لبلجراد، على أن يقرها مجلس الأمن الدولي.

وأشار البيان، الذي أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إلى أن فوتشيتش أبلغ نظيره الروسي بالمحادثات التي أجراها في واشنطن يوم 4 سبتمبر وفي بروكسل يوم 7 سبتمبر.

وذكرت القناة الروسية أن الرئاسة الصربية أفادت بأن فوتشيتش أكد لبوتين بقاء بلاده على الحياد عسكريا، قائلا: "بغض النظر عن خطورة وتعقيد وضعها الجيوسياسي والعسكري والاقتصادي، فإن صربيا ستدافع عن مبادئ الحياد العسكري وستظل شريكا حقيقيا لروسيا".

جاءت هذه المحادثة بعد يوم من قرار بلجراد تجميد خططها المتعلقة بإجراء تدريبات عسكرية مشتركة مع الدول الأخرى لمدة نصف سنة، وذلك بسبب ما وصفته بـ"الضغط الرهيب وغير المبرر من الاتحاد الأوروبي"، والرغبة في الحفاظ على الحياد العسكري، حسبما أوضح وزير الدفاع الصربي ألكسندر فولين.

موضوعات متعلقة

رابط نتيجة امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس

موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2020

سيدة تتاجر في الأعضاء البشرية على «فيسبوك»: «الكلى بـ100 ألف جنيه»

استعلم عن نتيجة الدور الثاني للثانوية عبر رابط وزارة التربية والتعليم

الصور

image description

الفنان محمد رمضان يدعم مستشفى «أهل مصر» لضحايا الحروق

image description

مؤتمر صحفي لـ رمضان صبحي

image description

الأهلي يتخطى كمين حرس الحدود

image description

أرض الإبداع.. «الدستور» داخل جامعات المعرفة بالعاصمة الجديدة (صور)

image description

نيللي كريم فراشة في أحدث جلسة تصوير شاطئية (صور)

الأكثر قراءة

موعد فتح الطيران السعودى

رابط نتيجة امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس

«بعد التخفيض».. ننشر قائمة سعر التصالح فى مخالفات البناء بمختلف المحافظات

استعلم عن نتيجة الدور الثاني للثانوية عبر رابط وزارة التربية والتعليم

إنفوجراف

image description

قرارات مدبولي.. 10 إجراءات تسهيلية للتصالح في مخالفات البناء (إنفوجراف)

image description

شروط شراء وحدة سكنية غير مخالفة (إنفوجراف)

image description

طريقة صناعة الـ«ترند» الإخواني (إنفوجراف)

image description

تفاصيل استيلاء صلاح دياب على مصنع فى السويس وأرض مسجد بالبساتين

أيام زمان

كواليس مسرحية «بودي جارد»..حكايات شائكة بين يسرا و«الزعيم»

«فكرت في الاعتزال بمنطق الإسلام».. حكاية حسن عابدين مع الشعراوي

«أنا أفضل ممثلة تقدم الإغراء وبنت البلد».. اعترافات معالي زايد

عمر الشريف رفض دورين «تاريخيين».. فأصبحا أهم أدوار يحيى الفخرانى وجميل راتب

نجم الساعة

فى اليوم العالمى لمحو الأمية.. قصص سيدات تعلمن في الكبر

منوعات

حرائق كاليفورنيا تسبب ظاهرة غريبة (فيديو)

«أسترازينيكا»: توفير لقاح ضد كورونا لا يزال ممكنا هذا العام

الصين تكتشف لوح حجري عمره 190 عاما

زلزال بقوة 4.3 ريختر يضرب روسيا

مقالات الرأي
خالد عكاشة
انكشاف قطرى فى بريطانيا.. أموال سوداء واختراقات مؤثرة
صفوت البياضي
آن للغربان أن تغادر سماء لبنان
مؤمن المحمدي
الساحرة المستديرة
أحمد بهاء الدين شعبان
الفساد وسنينه «٣»
المزيد

الثقافة

«ثقافة الأقصر» تناقش إجراءات حماية طلاب المدارس من كورونا

بعد عودة الجدل عنها.. قصة اختفاء لوحة الفنانين بعمارة الإيموبيليا

هيئة الكتاب تواصل طباعة أعمال فترة كورونا

«كلاكيت» تنظم حفلا غنائيًا استعراضيًا بساقية الصاوي.. الليلة