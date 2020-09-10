«العناني» يطالب بمد جسور التعاون بين مكاتب السياحة الداخلية

عقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اجتماعًا موسعًا مع مديري مكاتب السياحة الداخلية التابعة للوزارة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وذلك لمناقشة آليات تعزيز التعاون فيما بينها مما يساهم في الارتقاء بمنظومة العمل في ضوء الهدف المرجو منها.حضر الاجتماع الرئيس التنفيذي للهيئة، سامية سامي، رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بالوزارة، وآيتن فؤاد، نائب رئيس الهيئة، وإيمان محمود، رئيس قطاع السياحة الداخلية بالهيئة.وقد استمع وزير السياحة والآثار إلى أفكار ومقترحات والآراء المختلفة لمديري المكاتب، والتي من شأنها أن تساهم في تطوير آلية ومنظومة العمل وتذليل كافة العقبات التي تعوق سير العمل بها.وخلال الاجتماع، أكد " العناني" على أهمية مد جسور التعاون بين المكاتب وبعضها البعض وتوحيد الجهود لإنجاح هذه المنظومة لخدمة العمل وخروج المنتج السياحي والأثري بشكل يليق بحضارة مصر العريقة ومكانتها السياحية بين بلاد العالم.وفى نهاية الاجتماع وجه الوزير بضرورة عقد اجتماعات دورية بين مسؤولي هذه المكاتب، بحضور رئيس الهيئة لمتابعة أداء هذه المكاتب باستمرار.