جلسة تصوير يوسف الشريف وزوجته تريند على «السوشيال ميديا»

حققت جلسة التصوير الأخيرة للنجم يوسف الشريف، وزوجته الكاتبة ومصممة الأزياء إنجي علاء، انتشارًا واسعًا خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي حيث ظهرا بإطلالة صيفية مميزة بعدسة كريم اليماني.وبدأ الفنان بنشر صورة واحدة على حسابه الرسمي على "تويتر" وعلق عليها حيث كتب: "وامّا تيجي في الكلام سيرتك بقول دي حبيبتي الغالية، دي بنت الأصول مستحيل أقبل في حقك أي كلمة انتي أعلى منهم فوق انتي نجمة واللي يسألني عليكي بقول دي نعمة مستحيل أوصف جمالك مهما أقول".وعادت إنجي ونشرت الجلسة كاملة وخلال دقائق نالت تفاعلا كبيرا من جانب جمهورها وزوجها يوسف الشريف، وكانت قد شاركت زوجها في مسلسل «النهاية» من خلال تصميم ملابس الممثلين بعد 100 عام من الآن، وحظيت بردود أفعال إيجابية لتصميماتها.