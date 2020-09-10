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الخميس 10 سبتمبر 2020 الموافق 22 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانى: صندوق مصر السيادى سيقود مسيرة الاستثمار والتنمية الشاملة

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 02:55 م
أحمد فؤاد أباظة
أحمد فؤاد أباظة
عائشة حسن
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أعرب النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، عن ثقته التامة في أن صندوق مصر السيادى سيقود مسيرة الاستثمار والتنمية الشاملة والحقيقية داخل مصر خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أن فكرة إنشاء هذا الصندوق عبقرية من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشاد أباظة فى بيان اليوم الخميس، بتصريحات أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، التي قال فيها إن الصندوق حدد قطاعات رئيسية للاستثمار تستهدف تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري وهي الصناعات الدوائية والخدمات الطبية، حيث إن مصر لديها فرص كبيرة في هذا القطاع والبنية الأساسية، خاصة أن مصر حققت نجاحًا ضخمًا في البنية التحتية، وهناك فرص كبيرة لتحلية المياه أو معالجة المياه أو إنشاء محطات طاقة متجددة أو نقل البيانات، والخدمات المالية ويشهد هذا القطاع نموًا ضخمًا في أعقاب جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي أظهرت فرص ضخمة بالقطاع وإقبال كبير من الشركات، والعقارات والسياحة والآثار، وهناك فرص للاستثمار بمنطقة وسط البلد وباب العزب.

كما أشاد النائب بالمجالات الأخرى التى يدرس صندوق مصر السيادى الاستثمار بها مثل الزراعة والميكنة الزراعية والتصنيع الغذائي، وإقامة المراكز التجارية والمخازن بجوار مناطق الإنتاج لزيادة القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن مصر لديها 80% من استهلاكها من الخضار والفاكهة وأكبر مصدر للحاصلات الزراعية لأوروبا، ومع وجود 9 ملايين فدان رقعة زراعية، لو تم إتاحة أفضل مصدر للمياه والبذور سيصبح لدينا زيادة في الحاصلات وتقليل فقد النقل.

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