«خريجو الأزهر» تدين استهداف نائب الرئيس الأفغاني

أدانت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر التفجيرات الإرهابية التي وقعت على جانب طريق في العاصمة الأفغانية كابول، في محاولة لاستهداف نائب الرئيس الأفغاني عمر الله صالح.وذكرت المنظمة في بيان، اليوم الخميس، أن ما تقوم به جماعات التطرف والإرهاب من اعتداء على الأنفس المعصومة، من أكبر الكبائر عند الله تعالى، حيث حرم سبحانه في كتابه قتل النفس فقال: "وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا" [النساء: ٩٣].وتقدمت المنظمة، في ختام بيانها، بخالص الدعاء أن يجنب الله عز وجل العالم كله لهيب التعصب والتطرف والإرهاب.