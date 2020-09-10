برلمانى يقود مسيرة حاشدة لتأييد السيسى والجيش والشرطة بالإسكندرية

نظم أهالي الإسكندرية مسيرة حاشدة بقيادة سامح الشيمي، عضو مجلس الشيوخ والأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالمحافظة، لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي والجيش والشرطة، رافضين دعوات الهدم للإنجازات التي تحققت على أرض الواقع خلال الأعوام الماضية.وأعلن الأهالي عن رفضهم التام لأي دعوات إرهابية من أعداء الوطن بالخارج للتظاهر، وجابت المسيرة شوارع المنشية، إذ ردد المشاركون فى المسيرة الأغاني الوطنية، رافعين الأعلام وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ملحمة حب ووطنية كبيرة؛ لتأييد ودعم الرئيس ضد حرب الفتن والشائعات التي تنشرها بعض قنوات الفتنة.وأكد المشاركون فى المسيرة، أن هذه الدعوات المحرضة لن تنال من أمن واستقرار الوطن الغالى مصر، معلنين كامل الدعم والتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى والجيش والشرطة؛ لدحض الإرهاب ومواجهة المناصرين له، مشيرين إلى أن هذا يعد واجبًا وطنيًا لدعم الرئيس البطل الذي حمى مصر والأمة من الأعداء الذين يريدون زعزعة أمن واستقرار الوطن.من جانبه أكد سامح الشيمي، عضو مجلس الشيوخ، فى تصريح له أن ما فعله الإخوان بمصر خلال توليهم الحكم يعتبر سبة فى تاريخ مصر.