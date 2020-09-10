ضبط 40 كيلو لحوم وأسماك فاسدة في حملة بالوادي الجديد

تمكنت مديرية الطب البيطري بالوادى الجديد، اليوم الخميس، بالاشتراك مع مباحث تموين وقطاع الصحة، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة، من ضبط لحوم بقري مجمدة وأسماك فاسدة داخل ثلاجات بيع اللحوم والأسماك المجمدة فى حملة مكبرة على المحال التجارية والأسواق بمدينة الخارجة.وأكد مدير عام مديرية الطب البيطرى بالمحافظة الدكتور ناجي عوض، في بيان اليوم، أن الحملة أسفرت عن ضبط حوالي 40 كيلوجرام لحوم بقري وأطباق مفروم وأسماك مجمدة منتهية الصلاحية ولا تصلح للاستهلاك، وذلك داخل ثلاجات لبيع اللحوم قبل بيعها للمواطنين.وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية تواصل تنفيذ حملات التفتيش والرقابة على أسواق بيع اللحوم والمجازر والمحال التجارية طبقا لتوجيهات محافظ الإقليم، مشيدا بجهود رجال الحملة، برئاسة الدكتور علاء خليل سليمان مدير إدارة المجازر، وتحت إشراف الدكتور عمرو محمود عطية رئيس قسم التفتيش على اللحوم، يرافقه بهاء أركان مفتش أغذية.وأوضح عوض أنه بالمرور على محال بيع اللحوم والدواجن والمنتجات ذات الأصل الحيواني تم ضبط 7 أطباق لحوم مفرومة متغيرة فى الخواص واللون وغير صالحة للاستهلاك، وأوزان تتخطى 10 كجم سمك ماكريل، بجانب 8.5 سمك بورى فاسد وتنبعث منه رائحة كريهة، بالإضافة إلى 17 كجم كبدة بقرى مجمدة متغيرة في اللون وبها سائل انفصالى منتهية الصلاحية، لافتا إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة.