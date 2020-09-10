رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 10 سبتمبر 2020 الموافق 22 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 40 كيلو لحوم وأسماك فاسدة في حملة بالوادي الجديد

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 03:15 م
جريدة الدستور
محمد مهدي
طباعة
تمكنت مديرية الطب البيطري بالوادى الجديد، اليوم الخميس، بالاشتراك مع مباحث تموين وقطاع الصحة، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة، من ضبط لحوم بقري مجمدة وأسماك فاسدة داخل ثلاجات بيع اللحوم والأسماك المجمدة فى حملة مكبرة على المحال التجارية والأسواق بمدينة الخارجة.

وأكد مدير عام مديرية الطب البيطرى بالمحافظة الدكتور ناجي عوض، في بيان اليوم، أن الحملة أسفرت عن ضبط حوالي 40 كيلوجرام لحوم بقري وأطباق مفروم وأسماك مجمدة منتهية الصلاحية ولا تصلح للاستهلاك، وذلك داخل ثلاجات لبيع اللحوم قبل بيعها للمواطنين.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية تواصل تنفيذ حملات التفتيش والرقابة على أسواق بيع اللحوم والمجازر والمحال التجارية طبقا لتوجيهات محافظ الإقليم، مشيدا بجهود رجال الحملة، برئاسة الدكتور علاء خليل سليمان مدير إدارة المجازر، وتحت إشراف الدكتور عمرو محمود عطية رئيس قسم التفتيش على اللحوم، يرافقه بهاء أركان مفتش أغذية.

وأوضح عوض أنه بالمرور على محال بيع اللحوم والدواجن والمنتجات ذات الأصل الحيواني تم ضبط 7 أطباق لحوم مفرومة متغيرة فى الخواص واللون وغير صالحة للاستهلاك، وأوزان تتخطى 10 كجم سمك ماكريل، بجانب 8.5 سمك بورى فاسد وتنبعث منه رائحة كريهة، بالإضافة إلى 17 كجم كبدة بقرى مجمدة متغيرة في اللون وبها سائل انفصالى منتهية الصلاحية، لافتا إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نساء محمود الجندي.. انفصل عن عبلة كامل لسبب غريب وماتت زوجته الأولى في حريق

«اتمسكوا عريانين».. شاب وفتاة يقضيان 3 أيام بـ«دار مناسبات مسجد»

سعر متر التصالح فى مخالفات البناء بالإسكندرية

نتيجة الثانوية العامة 2020 الدور الثاني.. استعلم هنا

الصور

image description

الفنان محمد رمضان يدعم مستشفى «أهل مصر» لضحايا الحروق

image description

مؤتمر صحفي لـ رمضان صبحي

image description

الأهلي يتخطى كمين حرس الحدود

image description

أرض الإبداع.. «الدستور» داخل جامعات المعرفة بالعاصمة الجديدة (صور)

image description

نيللي كريم فراشة في أحدث جلسة تصوير شاطئية (صور)

الأكثر قراءة

«بعد التخفيض».. ننشر قائمة سعر التصالح فى مخالفات البناء بمختلف المحافظات

موعد فتح الطيران السعودى

رابط نتيجة امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس

استعلم عن نتيجة الدور الثاني للثانوية عبر رابط وزارة التربية والتعليم

إنفوجراف

image description

قرارات مدبولي.. 10 إجراءات تسهيلية للتصالح في مخالفات البناء (إنفوجراف)

image description

شروط شراء وحدة سكنية غير مخالفة (إنفوجراف)

image description

طريقة صناعة الـ«ترند» الإخواني (إنفوجراف)

image description

تفاصيل استيلاء صلاح دياب على مصنع فى السويس وأرض مسجد بالبساتين

أيام زمان

كواليس مسرحية «بودي جارد»..حكايات شائكة بين يسرا و«الزعيم»

«فكرت في الاعتزال بمنطق الإسلام».. حكاية حسن عابدين مع الشعراوي

«أنا أفضل ممثلة تقدم الإغراء وبنت البلد».. اعترافات معالي زايد

عمر الشريف رفض دورين «تاريخيين».. فأصبحا أهم أدوار يحيى الفخرانى وجميل راتب

نجم الساعة

فى اليوم العالمى لمحو الأمية.. قصص سيدات تعلمن في الكبر

منوعات

الصين تكتشف لوح حجري عمره 190 عاما

زلزال بقوة 4.3 ريختر يضرب روسيا

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس 10-9-2020

اكتشاف ذخيرة من الحرب العالمية الثانية بمنزل غربى ألمانيا

مقالات الرأي
خالد عكاشة
انكشاف قطرى فى بريطانيا.. أموال سوداء واختراقات مؤثرة
صفوت البياضي
آن للغربان أن تغادر سماء لبنان
مؤمن المحمدي
الساحرة المستديرة
أحمد بهاء الدين شعبان
الفساد وسنينه «٣»
المزيد

الثقافة

عواض: تحويل حكايات شهداء الجيش والشرطة لعروض مسرحية دخل حيز التنفيذ

اتحاد الناشرين العرب: نقف بجانب السودان في أزمتهم

في ذكراه.. شعراء عرب أحبهم رياض السنباطي

«كلاب الراعي» لأشرف العشماوي في طبعة جديدة من «المصرية اللبنانية»